Fútbol Internacional
20 ago 2025 , 07:41

Así van las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana van tomando forma con las clasificaciones de algunos clubes disputada la jornada de ayer.

   
  • Así van las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
    Michael Hoyos, goleador de IDV.( ARCHIVO )
Fuente:
Agencia
user placeholder

Kevin Verdezoto
Independiente del Valle venció a Mushuc Runa en la tanda de los penales, mientras que Once Calda de Colombia derrotó a Huracán de Hernán Galíndez, con Dayro Moreno en gran nivel.

El otro clasificado fue Fluminense tras derrotar a América de Cali por 4-1 en el marcador global.

Los negriazules chocarán contra Once Caldas, mientras que Fluminense espera por rival. Este miércoles será el duelo entre la Universidad Católica vs. Alianza Lima, además del Independiente vs. U. Chile.

El jueves será el turno entre Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro y Lanús y Central Córdoba.

