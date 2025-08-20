Así van las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los cuartos de final de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-sudamericana> <b>Copa Sudamericana </b></a>van tomando forma con las clasificaciones de algunos clubes disputada la jornada de ayer. <b>Independiente del Valle </b>venció a <b>Mushuc Runa</b> en la tanda de los<b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paul-velez-cuestiona-designacion-de-arbitro-mujer-en-la-copa-sudamericana-XJ9964246></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b>