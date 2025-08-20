Fútbol Internacional
Otro equipo de la Premier League estaría interesado en Joel Ordóñez

Tras los rumores de un posible interés del Liverpool por Joel Ordóñez, otro equipo de la Premier League iría en la búsqueda de los servicios del zaguero central ecuatoriano

   
    Joel Ordóñez podría jugar en la Premier League esta temporada.( Giannino Faggioni )
El joven defensa ecuatoriano, Joel Ordóñez, de 21 años, se ha convertido en una pieza codiciada en el mercado de fichajes europeo. Tras el interés mostrado por el Olympique de Marsella, ahora otro club se ha sumado a la lista de posibles destinos para el jugador.

Según información del portal especializado en fichajes TransferFeed, Joel Ordóñez está en la mira del Crystal Palace. A pesar del interés, no se han presentado ofertas formales por el jugador, cuyo contrato con el Brujas es hasta 2028. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Joel se estima en USD 32 millones.

Lea también: Joel Ordóñez fue convocado por el Brujas para la Champions League, mientras se negocia su venta al Marsella

Sin embargo, ​​​​​​la llegada del ecuatoriano depende de la salida del zaguero central inglés Marc Guehi, que estaría muy cerca de llegar al Liverpool, según el portal de noticias inglés Team Talk.

El defensor Marc Guehi con el trofeo de la Community Shield 2025
El defensor Marc Guehi con el trofeo de la Community Shield 2025 ( Internet )

El defensa inglés de 25 años ya tendría un acuerdo en términos personales con el club, y ahora ambas partes negocian el precio del traspaso. Aunque el Palace pedía inicialmente USD 52 millones, se ha llegado a un acuerdo cercano a los USD 46 millones con bonos incluidos.

El defensor ecuatoriano se ha perdido cinco partidos con el cuadro belga y en esta temporada, Joel solamente ha disputado dos partidos, en la Supercopa de Bélgica y en la primera fecha del campeonato nacional.

