Otro equipo de la Premier League estaría interesado en Joel Ordóñez

El joven defensa ecuatoriano, Joel Ordóñez, de 21 años, se ha convertido en una pieza codiciada en el mercado de fichajes europeo. Tras el interés mostrado por el Olympique de Marsella, ahora otro club se ha sumado a la lista de posibles destinos para el jugador.

Según información del portal especializado en fichajes TransferFeed, Joel Ordóñez está en la mira del Crystal Palace. A pesar del interés, no se han presentado ofertas formales por el jugador, cuyo contrato con el Brujas es hasta 2028. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Joel se estima en USD 32 millones.

Sin embargo, ​​​​​​la llegada del ecuatoriano depende de la salida del zaguero central inglés Marc Guehi, que estaría muy cerca de llegar al Liverpool, según el portal de noticias inglés Team Talk.