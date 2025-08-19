Fútbol Internacional
19 ago 2025 , 09:55

Dos jugadores del Olympique de Marsella son apartados y puestos en venta tras altercado

Roberto De Zerbi, técnico del Olympique de Marsella, no cuenta más con el francés Adrien Rabiot y el británico Jonathan Rowe tras una fuerte discusión entre los dos jugadores.

   
    Adrien Rabiot estaría en la lista de ventas del Olympique de Marsella.( Internet )
Redacción
Adrien Rabiot, ex Juventus de Turín, y Jonathan Rowe, delantero británico, fueron excluidos del primer equipo tras protagonizar una discusión el pasado 15 de agosto cuando el Olympique de Marsella perdiera en su estreno liguero en su visita al Stade Rennais.

RMC Sports informa que al finalizar el encuentro, ambos tuvieron una fuerte disputa verbal, lo que obligó a sus compañeros a separarlos.

Según informa el especialista en fichajes Sacha Tavolieri, Roberto De Zerbi, técnico del Marsella, no cuenta más en su plantilla con Rabiot y Rowe. El club estaría dispuesto a dejarlos ir en este mercado de fichajes.

El Olympique aceptará un traspaso por el centrocampista francés, que llegó en el 2024 como agente libre y pieza clave en el proyecto del equipo, sin embargo, el técnico italiano de Zerbi reprocha su falta de compromiso respecto a la temporada pasada, según información de la cadena de radio RTL France.

