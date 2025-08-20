Así se jugarán los hexagonales del ascenso y descenso en la Serie B

La Serie B estrena su nuevo formato en la temporada 2025, similar que en la Serie A, el campeonato se dividirá en dos hexagonales, el del ascenso y descenso.

El torneo se realiza con 12 clubes, por lo que seis equipos pelearán por subir a la máxima división del fútbol ecuatoriano; mientras que seis clubes lucharán no bajar a la Segunda Categoría.

Lea más: Los partidos que transmitirá Ecuavisa por la fecha 26 de la Liga Ecuabet