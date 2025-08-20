Fútbol Nacional
Así se jugarán los hexagonales del ascenso y descenso en la Serie B

La Liga Ecuabet conectada por Xtrim compartió el calendario para los partidos que se disputarán en el hexagonal del ascenso y descenso de la Serie B.

   
    Guayaquil City competirá por el ascenso a la Serie A.( Redes sociales )
La Serie B estrena su nuevo formato en la temporada 2025, similar que en la Serie A, el campeonato se dividirá en dos hexagonales, el del ascenso y descenso.

El torneo se realiza con 12 clubes, por lo que seis equipos pelearán por subir a la máxima división del fútbol ecuatoriano; mientras que seis clubes lucharán no bajar a la Segunda Categoría.

Estos son los equipos que jugarán en el hexagonal del Ascenso

  • Guayaquil City
  • Leones FC
  • 9 de octubre
  • Gualaceo
  • San Antonio
  • Independiente Juniors

    • De los seis equipos, dos clubes no pueden ascender por ser filiales de la Serie A (San Antonio e Independiente Juniors), por lo que se disputan entre cuatro planteles por los dos boletos.

    La primera fecha se disputará este miércoles 27 de agosto. Leones del Norte lidera el torneo con 40 puntos; segundo, Guayaquil City con 37 unidades.

    Chacaritas e Imbabura SC pelean por evitar el descenso a la Segunda Categoría.
    Chacaritas e Imbabura SC pelean por evitar el descenso a la Segunda Categoría. ( API )

    Los equipos que participan en el hexagonal del Descenso

  • Chacaritas
  • Imbabura
  • 22 de julio
  • Club Atlético Vinotinto
  • Cumbayá
  • Vargas Torres

    • Chacaritas se ubica en el último lugar con 17 puntos; mientras que Imbabura tiene 18 unidades en la tabla de posiciones.

