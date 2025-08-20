Fútbol Nacional
Vinotinto FC ya eligió a su nuevo entrenador para evitar el descenso

Después de la salida de Juan Grabowksi, Vinotinto ya escogió al nuevo entrenador y debutará ante Barcelona SC por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

   
    Vinotinto FC contrató a su nuevo entrenador para lo restante de la temporada.( API )
Vinotinto FC se quedó sin entrenador, después de la salida de Juan Grabowski por el mal presente del club, pero el director técnico fue rápidamente reemplazado para lo restante del torneo.

El cuadro quiteño empezó con el pie derecho la temporada y estaba cerca de la punta en la primera mitad, pero en el segundo semestre del año cayó hasta el cuadrangular final.

A cuatro fechas de acabar la fase inicial de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, Grabowski abandonó el club y Gabriel Schurrer llegó a un acuerdo como nuevo director técnico de Vinotinto FC, según el periodista César Luis Merlo.

El argentino llegará a Quito este viernes 22 de agosto para conocer al plantel y realizar su primer entrenamiento, antes de su debut.

Gabriel Schurrer rescindió su contrato con Atlético Mitre para llegar al VInotinto FC.
Gabriel Schurrer rescindió su contrato con Atlético Mitre para llegar al VInotinto FC. ( Redes sociales )

Schurrer tendrá su primer partido ante Barcelona SC este sábado 23 de agosto, a las 19:00, por la transmisión de Zapping.

El último equipo que el argentino dirigió fue en Atlético Mitre en la Primera Nacional de Argentina; mientras que su paso más reciente en Ecuador fue con el Aucas en el 2019.

En la tabla de posiciones, Vinotinto se ubica en el puesto 14 con 24 puntos, a tres unidades de salir del cuadrangular del descenso.


