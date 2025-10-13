Fútbol Internacional
13 oct 2025 , 14:38

Fecha, hora y dónde ver México vs. Ecuador en el amistoso internacional

La selección de Ecuador va a disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre ante México en Guadalajara, después de su empate ante Estados Unidos.

   
    Ecuador visitará a México por un amistoso internacional de la FIFA.( Redes sociales )
La selección de Ecuador se alista para medirse ante México por el segundo amistoso internacional de la fecha FIFA del mes de octubre, después de enfrentar a Estados Unidos.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece jugarán contra los mexicanos para mantenerse en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

En el último encuentro, La Tri igualó 1-1 ante Estados Unidos con el gol de Enner Valencia y Pervis Estupiñán salió lesionado.

Fecha, hora y dónde ver México vs. Ecuador en el amistoso

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 14 de octubre, a las 21:30 de Ecuador, por la transmisión de El Canal del Fútbol y Zapping Premium.

Ecuador igualó 1-1 ante Estados Unidos en un amistoso internacional.
Ecuador igualó 1-1 ante Estados Unidos en un amistoso internacional. ( EFE )

El Tri viene de perder 4-0 ante Colombia, incluso suma tres partidos sin victorias, por lo que buscará conseguir un triunfo ante sus hinchas en Guadalajara.

En los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones, los dos más recientes fueron empates 0-0, en el 2024 y 2022, pero en el 2021 fue un triunfo 3-2 para La Tri.

Después del amistoso ante México, Ecuador deberá disputar dos partidos más en noviembre, previo al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

