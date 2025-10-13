Fecha, hora y dónde ver México vs. Ecuador en el amistoso internacional

La selección de Ecuador se alista para medirse ante México por el segundo amistoso internacional de la fecha FIFA del mes de octubre, después de enfrentar a Estados Unidos.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece jugarán contra los mexicanos para mantenerse en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

En el último encuentro, La Tri igualó 1-1 ante Estados Unidos con el gol de Enner Valencia y Pervis Estupiñán salió lesionado.

