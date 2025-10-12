México cayó goleado 4-0 por Colombia antes de su duelo contra Ecuador

Mientras Ecuador repasaba su empate 1‑1 ante Estados Unidos, México encendía las alarmas tras un durísimo revés: perdió 0‑4 contra Colombia en un amistoso disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El cuadro dirigido por Javier Aguirre salió con su alineación estelar: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda y Diego Laínez en el mediocampo; y Santiago Giménez junto a Alexis Vega en ataque. Pero fue todo lo contrario a lo planeado.

Colombia abrió el marcador con un tanto de Jhon Lucumí luego de un tiro libre ejecutado por James Rodríguez, donde Malagón no logró cortar la jugada y los defensores fallaron en el repliegue. A los 56 minutos, Luis Díaz aumentó la ventaja al ganarle la espalda a Jorge Sánchez.

Lea: Enner Valencia: "Lo vimos todos, fue un partido muy difícil. Tras el gol no pudimos generar más ocasiones"

El tercer gol llegó en el minuto 64, nuevamente desde un tiro libre centrado por James, con rebote y definición contundente de Jefferson Lerma.

Finalmente, en los minutos finales, una contra letal que tomó mal parada a toda la zaga azteca, tuvo a Johan Carbonero como el autor de la goleada con una definición frente al arquero fuera de posición.

La reacción del público mexicano no se hizo esperar: desde el minuto 80 comenzaron a verse hinchas abandonar el estadio y llegando a pifiarle a sus propios jugadores, impacientes por el desgaste de su equipo.

El duelo amistoso entre mexicanos y ecuatorianos está programado para el próximo martes 14 de octubre a las 21:30.