13 oct 2025 , 13:16

Cabo Verde disputará el primer Mundial en su historia

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez un Mundial de fútbol, tras vencer este lunes por 2-0 a Esuatini.

   
    Cabo Verde ganó 3-0 a la selección de Esuatini. ( REDES )
El marcador no reflejó las dificultades que el conjunto caboverdiano pasó en la primera parte para anotar ante un rígido bloque defensivo que dispuso Esuatini.

La figura del arquero de Esuatini, Khanyakwezwe Shabalala, resolvió sin mucha complicación cada remate de los delanteros locales.

El panorama cambió al inicio de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento anotó el primer gol del encuentro.

Willy Semedo estableció a los 54 minutos el 2-0 y el defensa Stopiez anotó en el 91 el definitivo 3-0 que selló la clasificación de Cabo Verde para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

15 000 espectadores festejaron en el Estadio Nacional de Praia mientras el resto del país, gracias a un decreto del gobierno, van a gozar vivir un día histórico para Cabo Verde.

