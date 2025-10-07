Cabo Verde sería el segundo país más pequeño en jugar un Mundial

El archipiélago de <b>Cabo Verde</b>, con una población de unos 600,000 habitantes y situado frente a la costa de <b>África Occidental</b>, está a solo una victoria de clasificarse para la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026 target=_blank>Copa del Mundo 2026</a></b>. Si<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-y-el-bombo-2-cuantos-puntos-puede-sumar-en-el-ranking-fifa-ante-ee-uu-y-mexico-NH10246812 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>