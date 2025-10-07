Cabo Verde sería el segundo país más pequeño en jugar un Mundial

El archipiélago de Cabo Verde, con una población de unos 600,000 habitantes y situado frente a la costa de África Occidental, está a solo una victoria de clasificarse para la Copa del Mundo 2026.

Si consiguen la clasificación, Cabo Verde se convertiría en el segundo país más pequeño en lograrlo, solo después de Islandia.

Lea también: Ecuador y el Bombo 2: ¿Cuántos puntos puede sumar en el ranking FIFA ante EE.UU. y México?

Para asegurar el primer puesto del Grupo D de las Eliminatorias Africanas 2026, Cabo Verde necesita ganar uno de sus dos próximos partidos. Jugarán como visitantes contra Libia este miércoles y luego recibirán a Eswatini el próximo lunes.

La victoria que obtuvieron ante Camerún el mes pasado ya provocó grandes celebraciones en todas las islas, por lo que se espera que las celebraciones se intensifiquen si logran conseguir su histórico pase al Mundial.

En 2022, Ecuador enfrentó a Cabo Verde en un amistoso previo al Mundial de Qatar, donde salió victorioso por un gol a cero (Jordy Caicedo).