Ancelotti afirmó que no descarta a Neymar, pero debe centrarse en estar en plenitud física

Este lunes el entrenador de Brasil, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carlo-ancelotti target=_blank>Carlo Ancelotti</a></b>, afirmó que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/neymar target=_blank>Neymar</a> sigue en los planes de Brasil</b>, pero que <b>necesita estar en plena forma para ganarse la convocatoria</b> al equipo de cara al Mundial <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ghana-se-clasifica-al-mundial-2026-y-se-une-a-las-21-selecciones-ya-confirmadas-BF10266689 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>