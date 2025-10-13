Ancelotti afirmó que no descarta a Neymar, pero debe centrarse en estar en plenitud física

Este lunes el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que Neymar sigue en los planes de Brasil, pero que necesita estar en plena forma para ganarse la convocatoria al equipo de cara al Mundial del próximo año.

Ancelotti habló en rueda de prensa antes del amistoso que Brasil disputará el martes en Tokio contra Japón, elogió el talento de Neymar pero destacó la importancia de su condición física.

Lea más: Ghana se clasifica al Mundial 2026 y se une a las 21 selecciones ya confirmadas

"Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema. Cuando está en buena forma física, tiene la calidad para jugar no solo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo gracias a su talento", declaró el italiano.

Neymar, de 33 años, no ha jugado para Brasil en dos años, debido a las lesiones. El brasileño regresó a Santos el año pasado después de una temporada donde solamente jugó 7 partidos en Arabia Saudita.

Desde que asumió el cargo, Ancelotti ha conseguido tres victorias, un empate y una derrota.