Pool Gavilánez: “Pensamos en 9 de Octubre para sumar y llevarnos el título. Luego vendrá Emelec, un rival muy importante".

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/guayaquil-city-remonto-y-sello-su-ascenso-a-la-serie-a-FF10267002 target=_blank>Guayaquil City</a></b> logró este domingo el ascenso a la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro target=_blank> <b>LigaPro</b></a> Serie A 2026, luego de ganar 3-1 a <b>San Antonio </b>en el estadio<b> Olímpico Atahualpa de Quito.</b> El director técnico del club, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pool-gavilanez target=_blank>Pool Gavilánez</a></b>, declaró<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/serie-b target=_blank></a></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/atletico-jbg-sello-agonico-empate-1-1-contra-el-deportivo-quito-por-la-ida-de-los-16avos-final-de-la-segunda-categoria-DF10264070 target=_blank></a></b> <b></b>