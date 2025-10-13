Pool Gavilánez: “Pensamos en 9 de Octubre para sumar y llevarnos el título. Luego vendrá Emelec, un rival muy importante".

Guayaquil City logró este domingo el ascenso a la LigaPro Serie A 2026, luego de ganar 3-1 a San Antonio en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

El director técnico del club, Pool Gavilánez, declaró en su llegada a Guayaquil que tienen la esperanza de sumar el título de Serie B este miércoles de local ante 9 de Octubre.



"Ahora vamos a pensar en 9 de Octubre para sumar y llevarnos el título. Luego pensaremos en Emelec, un rival importante y difícil", dijo.

Guayaquil City enfrentará a Emelec por los cuartos de final de la Copa Ecuador el miércoles 22 de octubre ​en el Estadio Christian Benítez.

El entrenador guayaquileño reconoció que desconoce sobre la posibilidad de una clasificación a Libertadores en caso de lograr la Copa Ecuador.

“La verdad, ni sé cómo es el reglamento y no me he puesto a investigar. Estoy pensando en lo seguro que era el ascenso, lo logramos. Ahora viene el título y después veremos que pasa”, aseguró.