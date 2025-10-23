Barcelona SC recibe nueva sanción: cierre parcial del estadio y multa económica por incidentes ante Liga de Quito

La Comisión Disciplinaria de la LigaPro sancionó a Barcelona Sporting Club con el cierre de la platea baja de la general sur del estadio Monumental por una fecha, además de multas que suman USD 8.770, tras los incidentes ocurridos en el partido ante Liga de Quito por la Fecha 2 del primer hexagonal final.

De acuerdo con el acta oficial de la LigaPro, los hinchas del ‘Ídolo’ protagonizaron daños en el estadio Rodrigo Paz Delgado, propiedad de los albos, y realizaron el lanzamiento de objetos pirotécnicos hacia la afición rival.

Las causas detalladas del castigo son las siguientes:

Daños en el escenario deportivo (vallas y butacas): USD 3.000

Encendido de objetos pirotécnicos en dos momentos: USD 750

Lanzamiento de bengalas hacia la hinchada contraria: USD 5.000 y cierre de la general sur platea baja por una fecha

Sanciones individuales:

Aníbal Chalá Ayoví: un partido de suspensión por conducta antideportiva

Yaxi Johan García Tenorio: multa de USD 20 por juego brusco

Barcelona SC deberá cumplir el cierre de la platea baja de la general sur en su partido como local frente a Universidad Católica, programado para el 7 de diciembre, una vez se completen las sanciones previas impuestas por incidentes en el duelo ante Independiente del Valle por la Fecha 1.

De esta manera, el conjunto torero no podrá recibir público en el estadio Banco Pichincha el 25 de octubre ante Libertad, y también mantendrá cerrada la platea baja frente a Liga de Quito el 23 de noviembre.

La reiteración de comportamientos indebidos por parte de la afición vuelve a preocupar a la dirigencia amarilla, que podría enfrentar sanciones más severas si estos incidentes se repiten en lo que resta del hexagonal final.