Jeremy Arévalo, nominado a mejor jugador de la segunda división de España en octubre

Jeremy Arévalo vive el mejor mes de su carrera durante el mes de octubre con el Racing de Santander, algo que fue reconocido por la Liga 2, la segunda división de España.

El delantero ecuatoriano fue nominado al premio a mejor jugador del mes de octubre en la categoría, junto a otros dos futbolistas, y en los próximos días darán a conocer al ganador.

Durante los tres partidos que disputó Arévalo en octubre, Jeremy anotó tres goles de forma consecutiva, en dos victorias y una derrota de su equipo, por ello fue reconocido como el mejor jugador del Racing, pero ahora compite por el premio en la liga española.

Con esas tres anotaciones, el delantero de 20 años llegó a los seis goles para convertirse como el máximo goleador de su categoría, después de ser considerado como la tercera opción en ataque.