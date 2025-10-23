Fútbol Internacional
23 oct 2025 , 09:46

Jeremy Arévalo, nominado a mejor jugador de la segunda división de España en octubre

Jeremy Arévalo, junto a dos futbolistas, está nominado para ser nombrado como el mejor jugador de la segunda división de España en el mes de octubre.

   
  • Jeremy Arévalo, nominado a mejor jugador de la segunda división de España en octubre
    Jeremy Arévalo fue nominado para ganar el premio al mejor jugador de octubre.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Jeremy Arévalo vive el mejor mes de su carrera durante el mes de octubre con el Racing de Santander, algo que fue reconocido por la Liga 2, la segunda división de España.

El delantero ecuatoriano fue nominado al premio a mejor jugador del mes de octubre en la categoría, junto a otros dos futbolistas, y en los próximos días darán a conocer al ganador.

Durante los tres partidos que disputó Arévalo en octubre, Jeremy anotó tres goles de forma consecutiva, en dos victorias y una derrota de su equipo, por ello fue reconocido como el mejor jugador del Racing, pero ahora compite por el premio en la liga española.

Lea más: ¿Cuánto dinero ha ganado Emelec en la Copa Ecuador?

Con esas tres anotaciones, el delantero de 20 años llegó a los seis goles para convertirse como el máximo goleador de su categoría, después de ser considerado como la tercera opción en ataque.

En este año, Arévalo ya llegó a la máxima cifra goleadora durante su carrera profesional, después de anotar cinco tantos en el 2021 por la cuarta categoría de España.

Lea más: Barcelona SC recibe nueva sanción: cierre parcial del estadio y multa económica por incidentes ante Liga de Quito

Ahora, en octubre, el Racing deberá enfrentar al Mirandés y al Real Sociedad B por la segunda categoría; mientras que jugará en la Copa del Rey ante Logroñes.

Jeremy podrá ser convocado por Sebastián Beccacece para la próxima fecha FIFA de la selección de Ecuador ante Canadá y Nueva Zelanda.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Fútbol España
Selección de Ecuador
Jeremy Arévalo
Ecuador
España
Noticias
Recomendadas