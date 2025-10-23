Jeremy Arévalo, nominado a mejor jugador de la segunda división de España en octubre

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jeremy-arevalo target=_blank>Jeremy Arévalo</a> vive el mejor mes de su carrera</b> durante el mes de octubre con el Racing de Santander, algo que fue reconocido por la Liga 2, la segunda división de España. El delantero ecuatoriano fue<b> n</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-arevalo-es-elegido-el-jugador-del-mes-en-espana-EK10292053 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/cuanto-dinero-ganado-emelec-copa-ecuador-ID10317285 target=_blank></a> <b></b>