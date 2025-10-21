Fútbol Internacional
Jeremy Arévalo: “Ojalá pudiera ir al Mundial con Ecuador, pero tampoco estoy muy pendiente de esas cosas”

Jeremy Arévalo pasó de ser el tercer delantero del Racing Club de Santander a ser el goleador de la segunda división de España y estar cerca de ir a la selección de Ecuador.

   
    Jeremy Arévalo es uno de los goleadores de la segunda división de España.( Redes sociales )
Jeremy Arévalo ha pasado de ser a la tercera opción en la punta del Racing Club de Santander a compartir el liderato de la tabla de goleadores de la Liga Hypermotion, segunda división de España, y está cerca de la selección de Ecuador.

Jeremy, nacido en Maliaño (Camargo) y con nacionalidad española y ecuatoriana, ha logrado seis dianas en los primeros diez partidos de Segunda División, anotando un gol cada 72 minutos disputados.

Arévalo era considerado como el tercer delantero por detrás de Juan Carlos Arana y de Asier Villalibre, que llegó cedido este verano y lleva cinco tantos, el canterano del Racing ha tirado la puerta a base de goles y el técnico, José Alberto López, ha correspondido su acierto con oportunidades.

Lea más: Viceministro del Deporte vinculó el caso de Brayan Angulo con apuestas deportivas

Jeremy salió en el once inicial y le dio el liderato al Racing con un gol que puso el broche a una jugada colectiva para el recuerdo y que estuvo precedido de un disparo al palo tras un gran movimiento al espacio.

Los desmarques de ruptura, el juego de espaldas y la capacidad para sacar el remate son algunas de las cualidades de este delantero, que jugó cuatro partidos con la selección española sub-18 y el Sudamericano sub-20 con el combinado nacional de Ecuador, el pasado mes de enero.

Lea más: Anthony Bedoya rescindió su contrato con El Nacional y es agente libre

¿Jeremy Arévalo espera la convocatoria de la selección de Ecuador?

Al acabar el encuentro frente al Dépor, Jeremy fue preguntado por la posibilidad de ir al Mundial con Ecuador, dijo que "obviamente es un sueño". "Ojalá poder ir, pero tampoco estoy muy pendiente de esas cosas. Tengo la cabeza donde hay que tenerla", señaló.

Jeremy Arévalo es uno de los goleadores de la segunda división de España.
También habló el entrenador asturiano del Racing sobre Jeremy, a quien "nadie le ha regalado nada", subrayó.

"Lo que está haciendo es lo que se está ganando él y lo que tiene que hacer es mantener la regularidad, mantener los pies en el suelo y seguir trabajando como lo está haciendo", afirmó.

En la próxima fecha FIFA, en noviembre, la selección de Ecuador enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda, por lo que Sebastián Beccacece tendrá la oportunidad de verlo de cerca.

