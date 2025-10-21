Anthony Bedoya rescindió su contrato con El Nacional y es agente libre

Después de varias semanas de silencio, Anthony Bedoya finalizó su vínculo contractual con El Nacional, tras un año y medio en el club, pero su último tiempo estuvo empañado por una polémica situación.

El central ecuatoriano lleva separado del plantel desde el 21 de septiembre, después de que recibió amenazas en los últimos meses por parte de personas vinculadas a redes de apuestas ilegales.

Al igual que Bedoya, David Cabezas enfrenta la misma situación, pero el arquero no ha podido resolver su situación contractual con el club.

Según información del periodista Nicolás Ayala, Anthony llegó a un acuerdo para rescindir su contrato por mutuo acuerdo con El Nacional. El defensor de 29 años conquistó la Copa Ecuador con los puros criollos durante el 2024.