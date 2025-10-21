Fútbol Nacional
21 oct 2025 , 10:53

Anthony Bedoya rescindió su contrato con El Nacional y es agente libre

Anthony Bedoya finiquitó su contrato con El Nacional y despertó el interés de varios equipos del exterior para continuar su carrera.

   
  • Anthony Bedoya rescindió su contrato con El Nacional y es agente libre
    Anthony Bedoya no sigue siendo jugador de El Nacional.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Después de varias semanas de silencio, Anthony Bedoya finalizó su vínculo contractual con El Nacional, tras un año y medio en el club, pero su último tiempo estuvo empañado por una polémica situación.

El central ecuatoriano lleva separado del plantel desde el 21 de septiembre, después de que recibió amenazas en los últimos meses por parte de personas vinculadas a redes de apuestas ilegales.

Al igual que Bedoya, David Cabezas enfrenta la misma situación, pero el arquero no ha podido resolver su situación contractual con el club.

Lea más: Viceministro del Deporte vinculó el caso de Brayan Angulo con apuestas deportivas

Según información del periodista Nicolás Ayala, Anthony llegó a un acuerdo para rescindir su contrato por mutuo acuerdo con El Nacional. El defensor de 29 años conquistó la Copa Ecuador con los puros criollos durante el 2024.

Anthony Bedoya ganó un título en el año y medio que pasó en El Nacional.
Anthony Bedoya ganó un título en el año y medio que pasó en El Nacional. ( Redes sociales )

Bedoya ya despertó el interés de varios equipos del exterior para firmar su traspaso para el 2026, después de su salida del fútbol ecuatoriano.

Lea más: Las tres bajas de Palmeiras para enfrentar a Liga de Quito en la Copa Libertadores

En las últimas semanas, el zaguero ya estaba entrenando de forma diferenciada por la situación que vivió, tras la goleada 4-0 de Emelec ante los puros criollos.

Durante su temporada y media con El Nacional, Bedoya disputó 37 partidos con dos goles y tres asistencias.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
apuestas deportivas
LigaPro2025
Liga Ecuabet
amaño de partidos
El Nacional
El Club Deportivo El Nacional
David Cabezas
Anthony Bedoya
Ecuador
Noticias
Recomendadas