27 sep 2025 , 16:13

David Cabezas y Anthony Bedoya no son tomados en cuenta para El Nacional vs. Mushuc Runa

El cuerpo técnico de El Nacional no convocó a David Cabezas ni a Anthony Bedoya para enfrentar al Mushuc Runa por la fecha 30 de la LigaPro.

   
    Anthony Bedoya y David Cabezas ya no son tomados en cuenta para El Nacional.( API )
Ramiro Ulloa
Por el cierre de la fase inicial de la LigaPro, El Nacional dejó fuera de la convocatoria a dos futbolistas importantes para recibir al Mushuc Runa, después de que se hizo público un caso de amaño de partidos.

Ecuavisa.com informó que David Cabezas y Anthony Bedoya habrían recibido amenazas en los últimos meses por parte de personas relacionadas con redes de apuestas ilegales.

Cabezas y Bedoya ya están separados del plantel y no fueron llamados para el encuentro. Incluso se pudo conocer que los jugadores no tampoco estarán para el segundo hexagonal.

Actualmente, el representante del arquero intenta rescindir su contrato con los puros criollos, pero aún no llegan a un acuerdo con la directiva de Marco Pazos.

David Cabezas fue el arquero titular en la goleada 4-0 de Emelec a El Nacional.
David Cabezas fue el arquero titular en la goleada 4-0 de Emelec a El Nacional. ( API )

El caso de amaño de partidos salió a la luz tras la goleada 4-0 de Emelec ante El Nacional en la jornada 29 de la LigaPro.

Bedoya y Cabezas eran dos piezas importantes para Juan Carlos Pérez en el plantel, pero por los temas extrafutbolísticos se quedaron fuera del equipo.

Los puros criollos se ubican en el lugar 11 con 34 puntos en la tabla de posiciones, después de dos derrotas consecutivas, y jugará ante Mushuc Runa.

