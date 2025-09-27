Macará venció 3-1 al Manta FC y sueña con jugar la Copa Sudamericana

La jornada 30 de la LigaPro inicia este sábado 27 de septiembre con el <b>triunfo 3-1 del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/macara target=_blank>Macará</a> al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manta-fc target=_blank>Manta FC</a></b>, en el estadio Jocay, para cerrar la fase inicial. Al minuto 8 del partido, Jostin <b>Alman tuvo</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-moises-caicedo-golpeo-jugador-brighton-derrota-chelsea-premier-league-AI10188822 target=_blank></a> <b></b>