Fútbol Nacional
27 sep 2025 , 11:40

Macará venció 3-1 al Manta FC y sueña con jugar la Copa Sudamericana

El Macará se impuso por 3-1 ante el Manta FC, en el estadio Jocay, y recorta distancias antes de empezar el segundo hexagonal.

   
  • Macará venció 3-1 al Manta FC y sueña con jugar la Copa Sudamericana
    Manta venció al Macará por la fecha 30 de la LigaPro.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La jornada 30 de la LigaPro inicia este sábado 27 de septiembre con el triunfo 3-1 del Macará al Manta FC, en el estadio Jocay, para cerrar la fase inicial.

Al minuto 8 del partido, Jostin Alman tuvo la primera ocasión clara del partido con un mano a mano ante el portero del Macará, pero Cristian Correa lo atajó.

Sin embargo, desde esa ocasión, los dos equipos no han vuelto a crear jugadas de peligro, a pesar de los intentos.

Lea más: (VIDEO) Moisés Caicedo golpeó a un jugador del Brighton en la derrota del Chelsea en la Premier League

Al minuto 39, Mateo Viera adelantó al Macará con una sutil definición ante el Manta para poner el 1-0 en la LigaPro.

Mateo Viera y Federico Paz anotaron los goles del Macará.
Mateo Viera y Federico Paz anotaron los goles del Macará. ( API )

Antes del final del primer tiempo, Daniel Valencia empató el encuentro para el Manta con una fuerte definición, tras un cabezazo de Jostin Alman.

Lea más: Barcelona SC quiere fichar a un defensor del Manta FC para el 2026

Después del frenético final de la primera parte, el segundo tiempo no ha tenido grandes ocasiones de peligro para ninguno de los clubes.

Al minuto 72, Cristian Correa salió lesionado por una lesión muscular y Darwin Cuero ingresó en la portería para reemplazarlo.

Federico Paz volvió a darle la ventaja al Macará con un potente remate, después de un gran contragolpe liderado por Janpol Morales, al minuto 80.

En los minutos adicionales, Janpol Morales cerró la victoria de los ambateños con una gran jugada personal, tras arrancar con el balón desde la mitad del campo.

Con este resultado, Macará se ubica en la décima posición con 38 puntos; mientras que Manta se queda en el penúltimo lugar con 26 unidades.

Las alineaciones del Manta FC vs. Macará por la fecha 30 de la LigaPro

EN VIVO | Manta FC vs. Macará por la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Manta FC
Macará
Ecuador
Noticias
Recomendadas