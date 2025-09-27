Fútbol Internacional
(VIDEO) Moisés Caicedo golpeó a un jugador del Brighton en la derrota del Chelsea en la Premier League

Por la sexta fecha de la Premier League, el Chelsea cayó 3-1 ante el Brighton y Moisés Caicedo golpeó a un rival en medio de una disputa entre los jugadores.

   
    Moisés Caicedo estuvo cerca de ser expulsado en el duelo del Chelsea vs. Brighton por la Premier League.( EFE )
El Chelsea no vive su mejor momento en la Premier League con dos derrotas consecutivas y Moisés Caicedo tuvo un picante encuentro con un jugador del Brighton.

Los Blues empataban 1-1 el partido y tenían un jugador menos por la expulsión de Trevoh Chalobah, y el cuadro de Londres estuvo cerca de quedarse con 9 futbolistas por una jugada de Niño Moi.

Al minuto 88,en medio de la presión y la frustración, Moisés Caicedo tuvo una acalorada discusión con los jugadores del Brighton, pues las Gaviotas reclamaba un tiro penal.

Incluso, Moi intentó evitar a un rival, pero el ecuatoriano terminó golpeando con la cabeza al futbolista y el jugador se lanzó al suelo para pedir la expulsión del volante.

Sin embargo, la acción no fue revisada por el VAR, ni el árbitro le dio mayor importancia al golpe.

A pesar del incidente del ecuatoriano, los Blues no pudieron retener el empate y terminaron cayendo 3-1 por dos anotaciones en los minutos adicionales.

Hasta ahora, desde su llegada al Chelsea, Moisés Caicedo no ha sido expulsado, después de disputar más de 105 partidos, pero sí tiene 31 amarillas.


