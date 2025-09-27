Fútbol Internacional
27 sep 2025 , 11:12

Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid y se quedó con el Derbi

El Atlético de Madrid, con un doblete de Julián Álvarez, goleó 5-2 al Real Madrid y le da la primera derrota a Xabi Alonso en la Liga de España.

   
    Julián Álvarez anotó dos goles para la victoria del Atlético de Madrid al Real Madrid( EFE )
El Atlético de Madrid recuperó la mejor de sus imágenes para golear 5-2 al Real Madrid en el derbi del Metropolitano, fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso.

Un doblete de Julián Álvarez más los goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann le dieron la goleada a los dirigidos del Cholo Simeone.

El equipo de Xabi Alonso sufrió en el primer acto con un tanto inicial de Le Normand para el Atlético de Madrid y puso en el marcador la dominación de los locales.

El Real remontó con los tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

}Las caras de los jugadores del Real Madrid, Dean Hujsen y Jude Bellingham, tras recibir el cuarto gol durante el partido de entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ( EFE )

La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penalti de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de falta en el minuto 63.

Para desatar la fiesta en la afición rojiblanca, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann. El equipo rojiblanco recorta a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la clasificación.

El Barcelona tiene en su mano convertirse en el nuevo líder de LaLiga, en su encuentro en Montjuic ante la Real Sociedad, tras la primera derrota del Real Madrid.

