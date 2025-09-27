Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid y se quedó con el Derbi

El Atlético de Madrid recuperó la mejor de sus imágenes para golear 5-2 al Real Madrid en el derbi del Metropolitano, fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso.

Un doblete de Julián Álvarez más los goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann le dieron la goleada a los dirigidos del Cholo Simeone.

El equipo de Xabi Alonso sufrió en el primer acto con un tanto inicial de Le Normand para el Atlético de Madrid y puso en el marcador la dominación de los locales.

Lea más: Chelsea de Moisés Caicedo perdió 1-3 con el Brighton en la Premier League

El Real remontó con los tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.