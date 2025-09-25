Fútbol Internacional
El FC Barcelona remonta en Oviedo y mantiene la presión sobre el Real Madrid

Los de Hansi Flick vencieron 1-3 en el Carlos Tartiere tras un trabajado partido en el que el Oviedo se adelantó con un gol desde el centro del campo.

   
    Robert Lewandowski celebrando su gol.( FC Barcelona )
El FC Barcelona sumó una victoria clave en su lucha por el liderato de LaLiga al imponerse por 1-3 al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. A pesar de un inicio complicado, los de Hansi Flick lograron remontar el partido en la segunda mitad y se mantienen a solo dos puntos del Real Madrid, líder del campeonato.

El conjunto azulgrana sufrió más de lo esperado ante un Oviedo valiente, que se adelantó con un espectacular tanto de Alberto Reina desde más allá del medio campo, aprovechando un error en la salida del arquero Joan García. El gol desató la euforia local y obligó al Barça a reaccionar tras el descanso.

En el segundo tiempo, el ingreso de Frenkie de Jong revitalizó el mediocampo culé. El empate llegó tras una jugada a balón parado: un centro de Araújo, remate de Ferran Torres y rebote que cazó Eric García para el 1-1. Poco después, Lewandowski, que acababa de entrar, marcó el 1-2 con un potente cabezazo a pase de De Jong.

Con el Oviedo ya desgastado, el Barça sentenció en los minutos finales con otro tanto a balón parado. Esta vez fue Ronald Araújo quien, tras un córner, se impuso en el juego aéreo para firmar el 1-3 definitivo.

Con esta victoria, el Barcelona llega a 19 puntos y sigue en la pelea directa por el título. En cambio, el Real Oviedo se hunde en la tabla y cae a puestos de descenso directo, evidenciando la dificultad de competir ante los grandes pese a la entrega mostrada.

