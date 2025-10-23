Rafael Verduga: “Ser Sociedad Anónima es el único camino posible de Barcelona SC"

Barcelona SC va a cerrar el 2025 sin ningún título, pero con un gran gasto económico que llegó a la conformación del plantel y el cambio de varios entrenadores, algo que un excandidato a la presidencia del club considera que ha sido nocivo para el club.

El ex dirigente torero, Rafael Verduga, opinó del trabajo de Antonio Álvarez en el cargo como presidente y criticó el manejo económico del plantel.

“Barcelona SC debe cambiar de modelo. Contratan 19 jugadores por año, despides cuatro técnicos, eso a lo único que te va a llevar es a aumentar el pasivo”, explicó Verduga.

Por esa razón, el ex directivo considera que “la Sociedad Anónima es el único camino posible, si la ley cambia, pues va a permitir comenzar con cero pasivo, ordenarte y manejarte como empresa”, destacó.