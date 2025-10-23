Fútbol Nacional
Rafael Verduga: “Ser Sociedad Anónima es el único camino posible de Barcelona SC"

El excandidato a la presidencia de Barcelona SC, Rafael Verduga, considera que el modelo del club ya fracasó y, en caso de que la ley lo permita, el club debe ser una Sociedad Anónima.

   
    Rafael Verduga habló de la necesidad de un cambio para el modelo de Barcelona SC.( Redes sociales )
Barcelona SC va a cerrar el 2025 sin ningún título, pero con un gran gasto económico que llegó a la conformación del plantel y el cambio de varios entrenadores, algo que un excandidato a la presidencia del club considera que ha sido nocivo para el club.

El ex dirigente torero, Rafael Verduga, opinó del trabajo de Antonio Álvarez en el cargo como presidente y criticó el manejo económico del plantel.

Barcelona SC debe cambiar de modelo. Contratan 19 jugadores por año, despides cuatro técnicos, eso a lo único que te va a llevar es a aumentar el pasivo”, explicó Verduga.

Por esa razón, el ex directivo considera que “la Sociedad Anónima es el único camino posible, si la ley cambia, pues va a permitir comenzar con cero pasivo, ordenarte y manejarte como empresa”, destacó.

Rafael Verduga fue candidato a la presidencia de Barcelona SC, con Matías Oyola como vicepresidente
Rafael Verduga fue candidato a la presidencia de Barcelona SC, con Matías Oyola como vicepresidente ( Redes sociales )

Además, el excandidato a la presidencia de Barcelona señaló que el club maneja un pasivo de USD 60 millones y un déficit anual de USD 7 millones, por lo que dio una advertencia.

“El futuro de Barcelona es muy peligroso. Hoy conseguir financiamiento para el club es muy difícil, tanto palo que me dieron, pero se estaba al día y hoy no pueden”, recriminó.

Finalmente, Verduga reafirmó que no piensa volver a la directiva torera en el futuro. “No, no está en mis planes (conformar una lista), creo que el modelo de club de socios fracasó. Bajo ese modelo, yo no le veo una salida”, cerró.

Verduga se presentó para las elecciones presidenciales ante Antonio Álvarez, pero su candidatura fue rechazada y escogió a Matías Oyola como su representante.

