28 oct 2025 , 22:24

Javier Rabanal tras la eliminación de Independiente del Valle: “Ha pasado el que mejor jugó”

Atlético Mineiro venció 3-1 (4-2 marcador global) a Independiente del Valle por la semifinal de la vuelta de la Copa Sudamericana

   
    El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, en el partido por la semifinal de vuelta por la Copa Sudamericana contra el Atlético Mineiro ( JEFE )
El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, analizó en rueda de prensa la derrota 3-1 (4-2 en el global) frente a Atlético Mineiro, resultado que dejó eliminado al conjunto ecuatoriano de la Copa Sudamericana.

Ha pasado el que mejor jugó y cometió menos errores. No hemos sido el Independiente que somos. No pudimos tener claridad”, expresó el estratega español tras el encuentro.

Rabanal reconoció que su equipo no mostró su mejor versión: “No hemos sido el Independiente que somos. No tuvimos claridad, hubo muchos pases sin trascender".

Pese a la eliminación, el técnico valoró la campaña realizada: “Quedarnos a un partido de la final es muy duro, pero llegar a la semifinal es un muy buen torneo".

De esta manera, Independiente del Valle centra ahora sus esfuerzos en la LigaPro, torneo en el que se mantiene líder con 70 puntos y con grandes posibilidades de conquistar un nuevo título nacional.

