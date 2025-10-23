Fútbol Internacional
Pese a ser expulsado ante Palmeiras, Bryan Ramírez podría jugar una eventual final de la Copa Libertadores

Bryan Ramírez fue expulsado en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores

   
    El extremo de Liga de Quito, Bryan Ramírez, disputa el balón contra el defensor de Khellven por la semifinal de ida de la Copa Libertadores( RODRIGO BUENDIA / AFP )
En los minutos finales del partido entre Liga de Quito y Palmeiras, Bryan Ramírez fue expulsado y se perderá la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, que se disputará en São Paulo.

La situación generó preocupación entre los hinchas albos, quienes se preguntaron si el extremo ecuatoriano podría disputar una eventual final de la Copa Libertadores, en caso de que la U logre la clasificación.

De acuerdo con el reglamento de la Conmebol, Ramírez recibirá solo una fecha de suspensión, por lo que podría jugar la final si Liga de Quito avanza a esa instancia, prevista en Lima, Perú.

“Si un jugador es expulsado del terreno de juego mediante tarjeta roja directa por ser culpable de conducta antideportiva sancionable con expulsión, toda amonestación que hubiera recibido previamente en el curso del mismo partido mantendrá su vigencia”, señala el artículo seis del reglamento disciplinario de Conmebol.

No obstante, la Conmebol se reserva el derecho de ampliar la sanción si considera que la acción lo amerita.

El partido de vuelta entre Palmeiras y Liga de Quito se disputará el próximo jueves a las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

