Pese a ser expulsado ante Palmeiras, Bryan Ramírez podría jugar una eventual final de la Copa Libertadores

En los minutos finales del partido entre <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-liga-quito-palmeiras-semifinal-ida-resultado-copa-libertadores-GA10323225>Liga de Quito y Palmeiras</a>, <b>Bryan Ramírez fue expulsado</b> y se perderá la semifinal de vuelta de la <b>Copa Libertadores</b>, que se disputará en São Paulo. <b>La situación</b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-liga-quito-palmeiras-semifinal-ida-resultado-copa-libertadores-GA10323225></a> <b></b> <b></b> <b></b>