Isaac Álvarez: "El tema de la altura no lo vamos a tocar, uno sabe cuándo un equipo tiene jerarquía"

En la antesala de la semifinal de ida de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, se pronunció para valorar positivamente el trabajo del equipo.

"Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo y a la identidad que representa Liga. Quiero destacar también al profesor Tiago Nunes, quien ha sido un enorme aporte en todo sentido para la institución", afirmó Álvarez.

Al ser consultado sobre el factor de la altura de Quito, el presidente prefirió enfocar la conversación en el nivel del equipo.

"El tema de la altura no lo vamos a tocar. Claro que influye en lo fisiológico, pero uno sabe cuándo un equipo tiene jerarquía", sentenció.

Álvarez remarcó el logro de mantener la valla invicta en los seis partidos disputados en el estadio Rodrigo Paz Delgado en esta edición del torneo. Atribuyó este éxito a la línea defensiva, más allá del portero.

"Un arquero puede rendir mejor cuando tiene compañeros sólidos en la línea de atrás", enfatizó, alabando la actuación de los defensores.

Finalmente, el presidente brindó unas palabras de motivación a la hinchada: "No dejen de apoyarnos, están viniendo en un número importante. Necesitamos estar todos, pidiendo a Dios que nos conceda un resultado que nos permita pasar a la final".