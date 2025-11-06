Yaimar Medina anotó un gol en la victoria del KRC Genk sobre el SC Braga por la Europa League

El ecuatoriano Yaimar Medina anotó su primer gol con el KRC Genk de Bélgica en la victoria por 4-3 ante el SC Braga, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League.

Medina ingresó al minuto 64 y revolucionó el ataque del conjunto belga, generando constantes complicaciones a la defensa del cuadro portugués.

A los 72 minutos, el tricolor protagonizó una gran jugada junto a Konstantinos Karetsas, quien lo asistió para que, con un potente remate desde fuera del área, decretara el 4-2 parcial.

Con este tanto, Medina celebró su primer gol desde su llegada al fútbol belga, consolidándose como una de las promesas ecuatorianas en el exterior.

Finalmente, el Genk se impuso 4-3 y alcanzó el puesto 13 del grupo con 7 puntos. El próximo 27 de noviembre, el equipo recibirá al Basilea por la quinta fecha de la fase inicial del torneo.