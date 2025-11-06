Fútbol Internacional
06 nov 2025 , 16:49

El gol de Moisés Caicedo fue elegido el mejor del mes de octubre por los hinchas del Chelsea

Moisés Caicedo marcó un golazo ante el Liverpool y fue elegido por la afición del Chelsea como el mejor gol del mes de octubre en la app oficial del club.

   
    Moisés Caicedo celebra su gol con el Chelsea contra el Liverpool por la Premier League( Foto: Chelsea Photos )
Moisés Caicedo no para de ganar reconocimientos. El tanto del ecuatoriano al Liverpool fue elegido por los hinchas del Chelsea como el mejor gol del mes de octubre en la Premier League.

Después de recibir elogios de su entrenador y compañeros, Caicedo suma un nuevo reconocimiento, esta vez elegido por los aficionados, al obtener el 51% de los votos en la Chelsea Official App.

El espectacular gol de Jamie Gittens ante los Wolves terminó en segundo lugar con el 34 %, mientras que el gol de último minuto de Estevao Willian frente al Liverpool completó el podio con el 10 %.

Lea también: Willian Pacho y Moisés Caicedo, nominados al Equipo Ideal de FIFA The Best 2025

Corría el minuto 14 cuando el ecuatoriano recibió el balón en tres cuartos de cancha. Levantó la mirada, vio el espacio y sacó un potente remate de larga distancia que se coló en el ángulo de la portería defendida por Giorgi Mamardashvili, desatando la euforia en Stamford Bridge.

Tras la anotación, Caicedo corrió hacia el banderín del córner para celebrar junto a sus compañeros. Luego, levantó las manos al cielo en señal de agradecimiento a Dios y señaló con orgullo el escudo del Chelsea, en un gesto de entrega total al club.

El alto nivel de Caicedo ya no sorprende. Partido a partido demuestra que es una pieza clave en el esquema del técnico Enzo Maresca.

