Willian Pacho y Moisés Caicedo, nominados al Equipo Ideal de FIFA The Best 2025

El fútbol ecuatoriano vuelve a destacar en el panorama internacional. Moisés Caicedo y Willian Pacho fueron incluidos entre los nominados al “The Best FIFA Men’s 11” 2025, el prestigioso galardón que reconoce a los mejores futbolistas del mundo en cada posición.

   
    Willian Pacho y Moisés Caicedo, figuras ecuatorianas.( ARCHIVO )
Caicedo, mediocampista del Chelsea FC, aparece en la lista de volantes junto a figuras de talla mundial como Jude Bellingham (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United) y su compañero Enzo Fernández (Chelsea).

Lea: ¡Recupera todo! Video de la increíble jugada de Moisés Caicedo en la Champions League

Por su parte, Willian Pacho, actual defensor del Paris Saint-Germain, fue destacado entre los mejores zagueros del año, compartiendo nominación con referentes de la élite europea.

La presencia de ambos jugadores refleja el crecimiento del talento ecuatoriano en el fútbol europeo, así como el peso que Caicedo y Pacho han adquirido tanto en sus clubes como en la Selección Ecuatoriana, donde son piezas fundamentales del esquema nacional.

La votación del público ya está disponible en el portal oficial de la FIFA, y los ganadores serán anunciados durante la gala de los Premios The Best 2025.

