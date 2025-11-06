Willian Pacho y Moisés Caicedo, nominados al Equipo Ideal de FIFA The Best 2025

El fútbol ecuatoriano vuelve a destacar en el panorama internacional. <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo>Moisés Caicedo</a></b> y <b>Willian Pacho</b> fueron incluidos entre los nominados al <b>“The Best FIFA Men’s 11” 2025</b>, el prestigioso galardón que <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-increible-jugada-moises-caicedo-chelsea-qarabag-champions-league-EK10380422></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>