09 nov 2025 , 10:17

La dura crítica de Max Allegri a Pervis Estupiñán por su error en el empate del AC Milan

El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, criticó a Pervis Estupiñán por esperar más de él para su regreso a las canchas, tras varias semanas de lesión.

   
    Pervis Estupiñán fue criticado por su rendimiento en el AC Milan vs. Parma.( Redes sociales )
Pervis Estupiñán regresó al terreno de juego con el AC Milan este sábado 8 de noviembre para jugar ante el Parma por la Serie A de Italia, pero el ecuatoriano fue criticado por su nivel.

Después del encuentro, el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, reveló que esperó un mejor partido de Pervis, incluso lo señaló como responsable del descuento del Parma.

“Estupiñán venía de una lesión y parecía estar en plena forma. Esperaba más de él en cuanto a experiencia y manejo de esas situaciones”, explicó el entrenador.

Allegri señaló que el ecuatoriano“fue ingenuo en el gol, pero luego logró realizar un bloqueo decisivo para evitar otro gol cuando el marcador estaba 2-1”.

Max Allegri criticó a Pervis Estupiñán por su rendimiento con el AC Milan
Max Allegri criticó a Pervis Estupiñán por su rendimiento con el AC Milan ( Redes sociales )

Sin embargo, el entrenador italiano no quiso señalar a Pervis como el único responsable. “No se puede decir que la culpa sea de un jugador o del otro”, cerró Allegri.

En esta temporada, el ecuatoriano acumula siete partidos disputados con una asistencia, dos tarjetas amarillas y una expulsión.

Pervis no fue convocado con la selección de Ecuador para los dos últimos amistoso del 2025 por decisión de Sebastián Beccacece.

