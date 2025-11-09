La dura crítica de Max Allegri a Pervis Estupiñán por su error en el empate del AC Milan

Pervis Estupiñán regresó al terreno de juego con el AC Milan este sábado 8 de noviembre para jugar ante el Parma por la Serie A de Italia, pero el ecuatoriano fue criticado por su nivel.

Después del encuentro, el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, reveló que esperó un mejor partido de Pervis, incluso lo señaló como responsable del descuento del Parma.

“Estupiñán venía de una lesión y parecía estar en plena forma. Esperaba más de él en cuanto a experiencia y manejo de esas situaciones”, explicó el entrenador.

Allegri señaló que el ecuatoriano“fue ingenuo en el gol, pero luego logró realizar un bloqueo decisivo para evitar otro gol cuando el marcador estaba 2-1”.