09 nov 2025 , 10:52

Filipe Luís ha perdido el apoyo del plantel de Flamengo por culpa de Gonzalo Plata, según la prensa de Brasil

Los medios de Brasil revelaron que el plantel de Flamengo está inconforme con la protección de Filipe Luis a Gonzalo Plata, a pesar de sus expulsiones.

   
    Filipe Luís ya no cuenta con un apoyo únanime del plantel de Flamengo.( Redes sociales )
A pocas semanas de disputar la final de la Copa Libertadores, el Flamengo se enfrenta con un descontento interno del plantel con el entrenador Filipe Luis por un trato preferencial a Gonzalo Plata.

En las últimas ruedas de prensa, el estratega no recriminó al futbolista ecuatoriano por sus expulsiones recientes, sino que le brindó protección, algo que no gustó en el resto del plantel.

¿Por qué Filipe Luís perdió apoyo del plantel por Gonzalo Plata?

Según reveló el periodista Jorge Nicola, Filipe Luís ya no tiene un apoyo unánime de los jugadores, pues consideran que le da beneficios a cierto grupo de futbolistas, entre ellos está el ecuatoriano.

El reportero informó que la situación empeoró después de la expulsión de Plata ante São Paulo, pues el entrenador salió a su defensa y le dio su apoyo incondicional para evitar una posible sanción interna.

Gonzalo Plata ha sufrido tres expulsiones con el Flamengo en esta temporada.
Gonzalo Plata ha sufrido tres expulsiones con el Flamengo en esta temporada. ( Redes sociales )

Por esa razón, algunos jugadores que no suman tantos minutos sintieron malestar al considerar que el entrenador brasileño le da un privilegio injusto al grupo de titulares.

A raíz de los posibles problemas que puedan existir, la directiva del Flamengo ya está analizando la situación del vestuario, pero no planean interferir en la relación del entrenador con los jugadores.

El Fla enfrentará al Palmeiras el próximo sábado 29 de noviembre por la final de la Copa Libertadores, además compite con el Verdao para adueñarse de la punta del Brasileirao.

