Fútbol Nacional
09 nov 2025 , 14:07

EN VIVO | El Nacional vs. Emelec por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del encuentro de El Nacional vs. Emelec por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
La jornada deportiva de este domingo 9 de noviembre sigue con el enfrentamiento de El Nacional vs. Emelec por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El bombillo encajó una dura goleada 3-0 ante Macará en la jornada más reciente, pero tiene la oportunidad de adueñarse del liderato y acercarse a la Copa Sudamericana.

Por su lado, los puros criollos están lejos de acercarse al puesto de clasificación a la Sudamericana, ya que tienen 11 puntos de diferencia.

Alineaciones confirmadas de El Nacional vs. Emelec por la LigaPro

