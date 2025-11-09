Fútbol Nacional
09 nov 2025 , 14:24

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro, tras el empate de Técnico Universitario y Vinotinto

Los dos partidos del cuadrangular del no descenso se disputaron y todos mantienen sus esperanzas para permanecer en la máxima división de la LigaPro.

   
    Técnico Universitario igualó 1-1 con Vinotinto en la cuarta fecha del cuadrangular del descenso de la LigaPro.( API )
Este domingo 9 de noviembre se disputó el último partido de la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro, y aún nada está definido en la clasificación.

Con varias modificaciones en la tabla de posiciones y solamente dos partidos por disputar, los cuatro clubes mantienen la posibilidad de no perder la categoría para el 2026.

El primer encuentro del cuadrangular fue el cruce entre Manta y Mushuc Runa, en el estadio Jocay.

Manta goleó 3-0 al Mushuc Runa en la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso.
Manta goleó 3-0 al Mushuc Runa en la cuarta fecha del cuadrangular del no descenso. ( API )

Los atuneros golearon 3-0 al ponchito para salir del fondo de la tabla y ponerse como líderes de su cuadrangular.

Por otro lado, el enfrentamiento entre Técnico Universitario y Vinotinto se midieron para empezar a definir su futuro.

Los ambateños empataron 1-1 con los quiteños para salir de los puestos del descenso por un punto.

En la próxima fecha del cuadrangular, Técnico Universitario recibe al Manta; mientras que Mushuc Runa visita al Vinotinto.

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro

