Fútbol Internacional
09 nov 2025 , 16:23

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico de Argentina

   
    Exequiel Zeballos de Boca celebra un gol este domingo, en un partido del torneo Clausura entre Boca Juniors y River Plate en el estadio de La Bombonera en Buenos Aires.( EFE )
user placeholder

EFE
Boca Juniors tuvo una importante victoria 2-0 ante River Plate en la penúltima fecha de la Liga de Argentina. Con la presencia de la cantante Dua Lipa en las gradas.

El Xeneize consiguió meterse a los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores, después de imponerse ante su máximo rival en el estadio La Bombonera.

Una actuación magistral de Exequiel Zeballos lideró el triunfo de Boca Juniors, pues el extremo de 23 años anotó un gol y repartió una asistencia.

Exequiel Zeballos fue la figura del Superclásico con un gol y una asistencia para la victoria de Boca Juniors.
Al final del primer tiempo, Zeballos quedó mano a mano con Armani, quien atajó el disparo, pero el extremo aprovechó el rebote para poner el 1-0.

Luego, en el inicio de la segunda parte, Changuito hizo una gran jugada personal para asistir a Miguel Merentiel para el 2-0.

Por la victoria, Boca Juniors ascendió al liderato de la zona del Clausura con 26 puntos, con una fecha por disputar, y clasificó a la Copa Libertadores 2026.

