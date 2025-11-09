Fútbol Internacional
09 nov 2025 , 15:49

Dos jugadores de la selección de Ecuador ya se sumaron a la concentración

Los jugadores de la selección de Ecuador empieza a llegar a la concentración, después de que Sebastián Beccacece reveló los 28 jugadores convocados.

   
    Patrik Mercado se sumó a la concentración de la selección de Ecuador.( Redes sociales )
La selección de Ecuador se alista para disputar los dos últimos amistosos de este 2025 ante Canadá y Nueva Zelanda, por lo que los futbolistas empiezan a llegar a la concentración.

Los dos primeros jugadores que se pusieron a las órdenes de Sebastián Beccacece fueron: Jordy Alcívar y Patrik Mercado para empezar los entrenamientos.

Los dos jugadores de Independiente del Valle se sumaron a la casa de la selección, después de caer 0-2 ante la Universidad Católica por la LigaPro.

Mercado y Alcívar son los únicos futbolistas que Sebastián Beccacece tomó en cuenta del campeonato nacional para la última convocatoria del 2025.

Jordy fue titular y disputó los 90 minutos en los últimos dos encuentros; por su lado, Patrik ingresó 20 minutos en el empate ante México.

En los próximos días, el resto de los jugadores se sumarán a la concentración para viajar a Estados Unidos.

La selección de Ecuador enfrentará a Canadá el 13 de noviembre; mientras que jugará ante Nueva Zelanda el 18 de noviembre.

