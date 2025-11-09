Dos jugadores de la selección de Ecuador ya se sumaron a la concentración

La selección de Ecuador se alista para disputar los dos últimos amistosos de este 2025 ante Canadá y Nueva Zelanda, por lo que los futbolistas empiezan a llegar a la concentración.

Los dos primeros jugadores que se pusieron a las órdenes de Sebastián Beccacece fueron: Jordy Alcívar y Patrik Mercado para empezar los entrenamientos.

Los dos jugadores de Independiente del Valle se sumaron a la casa de la selección, después de caer 0-2 ante la Universidad Católica por la LigaPro.

Mercado y Alcívar son los únicos futbolistas que Sebastián Beccacece tomó en cuenta del campeonato nacional para la última convocatoria del 2025.