Germán Cáceres no será llevado a la Cárcel 4 de Quito, indica ministro Francisco Jiménez

¿Cáceres será llevado a la cárcel 4 de Quito ? El funcionario fijo que el exoficial no merece un tratamiento especial, pero sí un particular resguardo . Lo importante es que "esté lo más protegido posible para que tenga todo lo que tiene que decir en el caso Bernal ".

Mesas de diálogo

Jiménez manifestó, que se ha cumplido aproximadamente un 60% de avances en los 218 acuerdos con las organizaciones sociales tras las mesas de diálogo. "La próxima tendremos una síntesis de lo que significan los acuerdos y de cómo cada una de las carteras tienen que implementarlos".

En lo que respecta a la focalización de los combustibles, es un proceso que no se ha completado, pero sí se ha avanzado. "Falta camino por recorrer porque la metodología de control en materia de subsidio no es sencilla porque hay que luchar contra el contrabando, el mercado ilegal y las distorsiones de quienes aprovecharse de un subsidio que no les corresponde". Pese a ello, Jiménez destacó que hay avances importantes.

Destacó que la posición del Gobierno ha sido la mesura ante las declaraciones que han emitido los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). A nadie se le ha perseguido por su forma de pensar, tampoco se han retirado frecuencias.

