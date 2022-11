Leonidas Iza, presidente de la Conaie: "¿Nos están amenazando ministro Jiménez y Gobierno?"

La mañana de este miércoles 30 de noviembre del 2022, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informaron que hubo incumplimientos en los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo nacional.

Lo hicieron a través de su máximo líder, Leonidas Iza Salazar, en una rueda de prensa que se realizó en el edificio de esa entidad, localizado en el norte de Quito. "Estamos preocupados por las versiones del Gobierno Nacional en los últimos días. Es un Gobierno en disputa en sí mismo, no se ponen de acuerdo. Mientras un ministro dice una cosa, el otro sale a desacreditar o desautorizar".

Cuestionó la actitud del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien señaló que el acuerdo de la condonación de deudas superiores a USD 10 000 es inviable. "No hemos sido nosotros los que promulgamos ni propuesto la Ley Orgánica que corresponde al desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia. La propuso el presidente Guillermo Lasso".

"Nos preocupa enormemente. Mientras el ministro Jiménez, en vista que podría provocar movilizaciones, comunica con las organizaciones que inmediatamente van a cumplir, pero lo que nos sorprende es que al día siguiente sale a decir que no es viable", expresó el máximo dirigente del movimiento indígena.

Criticó que se ha favorecido con miles de millones a las grandes empresas transnacionales y grupos económicos en los últimos tres años y no se quiere ayudar a los sectores productivos que dan de comer al 70% de los ecuatorianos.

Reiteró sus críticas a Jiménez y que "si salen a la movilización aplicarán con todo el rigor de la ley ¿Nos están amenazando ministro y Gobierno? Cuando nosotros confiamos en su palabra, ahora denota que tiene la misma postura que el presidente de la República y otros ministros que no cumplieron con los acuerdos".

Iza dijo que se realizará, en febrero del 2023, una evaluación cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los acuerdos. Su mayor preocupación radica en que, a futuro, salga otro ministro a decir que no se puede cumplir otro acuerdo luego de haberlo firmado. "Esto depende mucho del Gobierno Nacional, es una alerta, no puede venirnos a insultar a la decisión en la mesa, diciendo que han cambiado de conceptos o de pronto que no son viables".

Jatari Sarango, vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), destacó la unidad de los grupos indígenas del país, pero lamentó que han pasado cinco meses desde el inicio de las mesas de diálogo y no se han dado buenos resultados en su totalidad. Exigió al Gobierno que responda por los 218 acuerdos que "están solo en papeles" y no se han ejecutado.

Criticó que los ofrecimientos del Gobierno de condonar las deudas de hasta USD 10 000 no se han cumplido. Cuestionó que el país vive momentos críticos por la inseguridad. "Me he acercado a las UPC y me han dicho que no tienen gasolina para los patrulleros, pero sí tienen combustible para perseguir a líderes que buscan reivindicar derechos para la ciudadanía".

Lamentó que no hay insumos médicos y existe desatención. "Señor presidente Guillermo Lasso, deje de mentir al pueblo ecuatoriano. Las organizaciones sociales seguiremos en pie de lucha", concluyó Sarango.

