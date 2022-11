El Gobierno Nacional anunció que no condonará los préstamos vencidos entre USD 3011 y USD 10000 que solicita la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) a través de su presidente, Gary Espinoza.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que “no existe la viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo” y aseguró que “las facilidades de reestructuración y reprogramación, así como el acceso a créditos en condiciones preferenciales, tal como lo ha venido implementando el Gobierno Nacional, se mantienen”.

A este tema se refirió la mañana de hoy, jueves 24 de noviembre del 2022, Espinoza en una entrevista en Contacto Directo de Ecuavisa. “Vemos con mucha preocupación que el presidente Lasso está faltando a su palabra. Él nos dijo, en una de las tantas reuniones que mantuvimos en el Palacio de Gobierno y otras organizaciones, que estaba de acuerdo con la condonación de las deudas y se comprometía a llevar adelante ese proceso”.

Añadió que el Primer Mandatario no estaba de acuerdo con la reprogramación y las moratorias porque son “pan para hoy y hambre para mañana”. Por tanto, se comprometió a perdonar las deudas. Luego de eso, el Jefe de Estado envió a la Asamblea Nacional la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal que es su propuesta. “Nosotros no hemos no hemos puesto una palabra o coma en esa norma”.

Si el Gobierno asegura que no se pueden condonar las deudas de hasta USD 10000, ¿por qué insisten desde la Fenocin? El dirigente dijo que si se tratara de un problema de seguridad fiscal, “no le hubieran perdonado en esa misma Ley USD 2000 de impuestos e intereses a los grandes empresarios. Es decir, a ellos sí se les perdona lo que es el dinero del pueblo ecuatoriano”.

Acotó que en la actualidad hay USD 1950 millones que no se han impugnado y eso significa que en los próximos días también les van a perdonar. “En este país estamos acostumbrados a que se perdonen grandes cantidades de dinero a los grandes empresarios como la remisión tributaria de Lenín Moreno”.

Considera que solo se está exigiendo el cumplimiento de la ley, la cual fue propuesta por el presidente de la República.

