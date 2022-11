Organizaciones sociales suspenden movilización mientras Gobierno prepara decreto sobre perdón de deudas

El Gobierno Nacional trabaja en el decreto con el que se materializará la condonación de las deudas de hasta 10.000 dólares de los clientes de la banca pública, así lo afirmó este lunes el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Se prevé que el documento se publique antes del fin de semana. De hecho, esperando que se cumpla ese plazo, la Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas indígenas y Negras) y la Plataforma de Condonación de Deudas decidieron suspender la movilización que había sido convocada para este martes 15 de noviembre.

"Siendo sensibles a esto, vamos a esperar el decreto hasta el día viernes para que no nos digan intransigentes, revoltosos. Para que no nos digan que no escuchamos, que no dialogamos. Esperamos que el decreto del día viernes, señor ministro Francisco Jiménez, señor presidente Guillermo Lasso, salga hasta los 10.000 dólares", señaló este lunes, en rueda de prensa, Gary Espinoza, presidente de la Fenocin.

Jiménez, también en rueda de prensa, aseguró que el Ejecutivo se complace de que la movilización se haya cancelado.

