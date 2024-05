Otro de los hechos recordados durante el primer año de gestión de Aquiles Álvarez ocurrió en agosto cuando respondió a las acusaciones que le hizo la concejala Soledad Diab por el tema de las nuevas tasas en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

En una sesión del Concejo Municipal, Diab pidió la palabra, tras la presentación de un informe de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, Álvarez replicó: "Gracias, Soledad. Primero que nada, no le he tirado el teléfono. Para socializar cualquier punto del Concejo se cita a todos los concejales media hora antes. Le escribí para recibirla, no me contestó. Usted me llama más que mi mujer, mientras tengo reuniones importantes, y no le puedo contestar. Sí, más que mi esposa, por supuesto. Si me llama, me revienta el teléfono, no le puedo contestar y usted se pone enojada, ya eso es un tema personal".

