Pabel Muñoz López cumple un año al frente de la Alcaldía, el próximo 14 de mayo, y en su gestión hay cabos sueltos en cuanto al Metro de Quito. También un Plan de Movilidad que no se consolida y está lejos de alinearse con la obra más emblemática de la capital, que comenzó a funcionar definitivamente desde el 1 de diciembre de 2023.

La problemática comenzó desde que los concejales Andrés Campaña Remache y Sandra Hidalgo denunciaron que no existe un contrato de mantenimiento y que dos trenes se encuentran parados, lo cual causó inquietud entre la ciudadanía y autoridades. Los cuestionamientos radican en que, si este tema no era sacado a luz pública por ambos ediles, no se hubiera conocido con certeza de lo que estaba pasando y se corre un alto riesgo para quienes utilizan ese servicio, indica Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad Ciudadana.

"Es un error técnico y el responsable de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq, Víctor Hugo Villacrés), debe rendir cuentas. Se trata de una omisión y se debe dar una explicación técnica a la ciudadanía para garantizar la seguridad. Se debe conocer las condiciones técnicas", indicó el experto a Ecuavisa.com.

En ese contexto, el tiempo sigue su marcha y el Municipio prevé contratar el mantenimiento correctivo de los trenes hasta julio de 2024. En tanto, las unidades van a necesitar de esos procedimientos cuando cumplan 120 mil kilómetros de recorrido -señala Muñoz- lo cual sucederá entre septiembre y octubre del presente año.

El Burgomaestre también ha reiterado en múltiples entrevistas e intervenciones que los mantenimientos correctivos de los trenes debieron ser contratados, hace 10 años, por parte del alcalde de ese tiempo, Mauricio Rodas Espinel (2014-2018). También recuerda que, en ese tiempo, se presentó una oferta de la empresa española Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) para mantenimiento por 10 años y USD 28 millones. En la actualidad, esta firma internacional propone un contrato por cinco años a USD 35 millones; es decir, se reduce el tiempo y aumenta el costo.

