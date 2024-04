Mejorar el sistema de transporte de Guayaquil es una tarea pendiente en la administración de Aquiles Álvarez , que está próxima a cumplir un año. El alcalde aún no logra concretar alguna de sus promesas con respecto a este tema.

Ecuavisa.com ha consultado a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cómo avanza el proceso de licitación de la Troncal 4 y cuándo se podría conocer al consorcio que la opere, pero la institución no ha entregado una respuesta.

La situación de la Metrovía fue empeorando tras la pandemia . Durante la administración de Cynthia Viteri , el Municipio de Guayaquil aprobó inyectar dinero al sistema de transporte para intentar mejorarlo, pero la ciudadanía no observó algún progreso.

El mismo alcalde ha reconocido que la Metrovía ofrece un servicio "paupérrimo" , pues se han suspendido rutas y estaciones, no hay suficientes buses y muchos de los que funcionan están viejos o dañados.

Las otras dos troncales, administradas por Metroquil y Metrobastión , continúan funcionando. Pero ahora esos consorcios han tenido que destinar unidades para que la Troncal 2 no se paralice.

El regidor ha señalado que los contratos que el Municipio mantiene con los consorcios que operan la Metrovía impiden implementar mejoras. No obstante, en marzo pasado, tras el incendio de dos buses de la Troncal 2, el Cabildo porteño decidió terminar unilateralmente el acuerdo con el consorcio MetroExpress .

La Aerovía, que conecta el Puerto Principal con Durán , es operada por el consorcio conformado por las empresas Poma S.A. y Sofratesa Inc.

Con menos de cuatro años funcionando (se inauguró en diciembre de 2020), hoy el sistema de transporte aerosuspendido de Guayaquil, Aerovía , está subutilizado. Se lo ofreció como un mecanismo de traslado alternativo, moderno y rápido, mas no ha tenido la aceptación esperada. Muchos ciudadanos la identifican como una atracción turística y no como un transporte de uso diario.

No obstante, considera que, sería un error suspender la Aerovía a esta altura. Coincide que una manera de potenciar el uso de ese medio es integrarlo completamente con los demás sistemas de transportes que existen en el Puerto Principal, tal como lo ha planteado el Municipio.

El urbanista Alberto Hidalgo, quien es cofundador de la organización Masa Crítica , una institución que promueve la movilidad segura y sostenible en Guayaquil, asegura que un sistema como el de la Aerovía no debía ser concebido en esta ciudad. Señala que el transporte por cable es útil para conectar a poblaciones entre montañas "y no para cruzar un río".

El cantón Guayaquil tiene una población de 2,7 millones de habitantes. En el área urbana están concentradas 2,6 millones de personas.

Según la ATM, más de 1,6 millones de ciudadanos utilizan diariamente el transporte público. De ellos, 1,3 millones son usuarios de los 2 500 buses urbanos.

Desde la alcaldía de Viteri, los transportistas han intentado incrementar el pasaje, pero no llegan a un acuerdo con el Municipio, que les exige mejorar el servicio antes de hacerlo. El gremio, en cambio, señala que no puede realizar cambios justamente por falta de recursos. El asunto se ha convertido en una prolongada discusión, en la que no han faltado los paros de transportistas.

El último anuncio con respecto a este tema es que el Municipio de Guayaquil subsidiará el pasaje en los buses urbanos. Esto luego que la ATM determinó en un informe que la tarifa debía aumentar de USD 0,30 a USD 0,45. Para ello, el Concejo Cantonal debe aprobar de dónde sacar esos fondos.

En conversación con Ecuavisa.com, el presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, indicó que se trataría de unos siete millones de dólares al mes.