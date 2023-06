Transportistas insisten en que el precio del pasaje en Guayaquil debe costar entre los 40 y 45 centavos

"Tenemos más de 250 unidades incautadas. Yo hacía el cambio de aceite cada 20 días, hoy yo hago el cambio de aceite cada dos meses . Nunca he visto que se tenga que laborear las llantas para ponerlas en los carros y poder seguir trabajando ", afirma.

En este aspecto, el alcalde Aquiles Álvarez coincidió con el mal estado de las unidades y dijo que las conversaciones están en curso.

"La idea es que exista una solución integral para el transporte urbano de Guayaquil. No parches, no de pedir aumentos por pedir aumentos. Tenemos que seguir trabajando en mesas técnicas, no podemos tomar una decisión integral en un par de semanas ni en un mes.", dijo durante una rueda de prensa la semana pasada.

Los transportistas siguen también a la expectativa de conocer el plan de focalización del combustible que el Gobierno prevé implementar.