Borrón y cuenta nueva. El escándalo por supuestas irregularidades en el contrato de cámaras de seguridad entre Telconet y la empresa pública Segura EP, parece haberse esfumado. Siete meses después de la denuncia realizada por Christian Zurita, excandidato presidencial del movimiento Construye, el pasado 5 de febrero de 2024, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, del correísmo, dio a conocer sobre una actualización en el contrato.

Álvarez junto al gerente general de Telconet, Tomislav Topic, padre de Jan Topic, quien fue candidato presidencial respaldado por el Partido Social Cristiano (PSC), y otras autoridades, anunció que al contrato se le sumaban 70 funcionalidades de los equipos, entre esas, 2 000 cámaras más para lectura de placas con el uso de inteligencia artificial a través del software Nvidia.

La polémica sobre este contrato empezó el 16 agosto de 2023, cuando Zurita aseguró que las cámaras de seguridad no estaban operativas porque la analítica para generar control de los hechos violentos en Guayaquil no servía, y mostró la documentación: "Tienen apenas el 0.8 % de efectividad, las cámaras no sirven, no generan analítica y por eso la Corporación Ciudadana está pagando dinero de los guayaquileños".

Días después de la denuncia, el 29 de agosto de 2023, en declaraciones, Álvarez informó que ya había solicitado a Contraloría auditar ese y demás contratos de la Corporación para la Seguridad Ciudadana (en liquidación).

Ecuavisa consultó a la Contraloría sobre el progreso de la auditoría solicitada. En respuesta, la institución confirmó que realizó una verificación preliminar, cuyo informe (010-DPGY-2024) fue aprobado el 17 de agosto de 2023, el cual determinó la necesidad de realizar una acción de control al contrato (LICS-002-022).

Como resultado, desde el 5 de febrero de este año, el mismo día en que el alcalde anunciaba una actualización de dicho contrato, la institución emitió la orden de trabajo (No. 0012-DPGY-AE-2024) dirigida a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil.

Lo que implica que actualmente la institución está llevando a cabo un examen especial del contrato, en otras palabras, una auditoría. El plazo máximo para obtener resultados es de 180 días, es decir, seis meses.