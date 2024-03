Sobre la identidad del ruso existen pocas piezas que detallan su paso en Ecuador. Por ejemplo, de acuerdo a registros públicos de Fiscalía y el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) no tendría procesos abiertos en su contra, aunque el caso, según la Policía, se investiga por presunto lavado de activos.

A pesar de que el hombre no figura entre los detenidos, sí se encontró su pasaporte caducado en su vivienda, mientras que su pareja, Judy Andreina S.M., fue arrestada, según registros del Portal de la Fiscalía, por el presunto delito de armas de fuego y municiones no autorizados que en el país tiene una pena privativa de tres a cinco años.

En el historial de Ashimha-Life S.A., aún figura el narco como accionista, mientras que su pareja, Lina Romero, aparece como presidenta desde marzo de 2022. La empresa fue finalmente liquidada meses después, en septiembre de 2022, tras ser procesada por lavado de activos.

Este medio solicitó la versión de Frank R.M. vía correo electrónico, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas no dieron mayores detalles del operativo, Ecuavisa volvió a consultar si el ciudadano ruso fue o no capturado, pero no fueron claros señalaron que la información ya había sido publicada por este medio.

De lo que se conoce de ese operativo, en la urbanización Portal al Sol, la Policía encontró USD 28 000 en efectivo, además, de dos armas de fuego, y una máquina contadora, señaló Víctor Herrera, comandante policial de Guayaquil, Durán y Samborondón.