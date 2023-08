Zurita contó que, según la investigación de su amigo, hay un contrato de 30 millones de dólares entre Telconet, de la familia Topic, y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil por cámaras de seguridad que no funcionan.

"El informe del administrador del contrato señala que las cámaras colocadas en buena parte de Guayaquil no cumplen su función. Tienen apenas el 0.8% de efectividad, las cámaras no sirven, no generan analítica y por eso la Corporación Ciudadana está pagando dinero de los guayaquileños", expresó.

Asimismo detalló que las cámaras de seguridad tienen fechas y horas erróneas. "Si existe un accidente de tránsito en una fecha determinada no pueden encontrar las pruebas de que eso sucedió", dijo.

La analítica para generar control de los hechos violentos en Guayaquil no sirve, sentenció y mostró la documentación. Y agregó que debe haber respuestas del Municipio de Guayaquil para que explique por qué se firmó un contrato con esas fallas en las cámaras.

Zurita mencionó que Jan Topic pertenece a Telconet pero el candidato guayaquileño ha afirmado que sí trabajó en esa empresa que es familiar durante 15 años pero salió de ahí por un tema político.

