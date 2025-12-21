Fútbol Nacional
Tiago Nunes: “En un equipo como Liga de Quito, acabar el año sin títulos es difícil”

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, no se mostró contento por alcanzar el vicecampeonato de la LigaPro, sino que espera ser campeón para el 2026.

   
    Tiago Nunes habló del armado de Liga de Quito para la próxima temporada.( Redes sociales )
Liga de Quito quedó vicecampeón de la LigaPro 2025, tras superar a Barcelona SC en la tabla de posiciones, pero el entrenador de los albos, Tiago Nunes, lamentó quedarse sin títulos.

El director técnico brasileño hizo un balance de la temporada, tras llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, final de la Copa Ecuador y segundo lugar de LigaPro.

Fue una temporada dura y difícil, pero con una sensación muy buena de quedarnos a la puerta de la Libertadores. Sin embargo, tuvimos un bajón que nos dejó en un momento de tensión”, dijo Nunes a Ecuavisa Sports.

No obstante, el brasileño reconoció que “estábamos agotados físicamente y mentalmente", y afirmó que "en un equipo como Liga de Quito, acabar el año sin títulos es difícil”.

Michael Estrada le dio la victoria a Liga de Quito sobre la Universidad Católica.
Michael Estrada le dio la victoria a Liga de Quito sobre la Universidad Católica. ( API )

El entrenador agregó que “hemos tenido un grupo fuerte y capaz de representar bien a Liga. Es tiempo de descansar y evaluar lo que hicimos bien y mal. Espero que tengamos un mejor 2026”.

Finalmente, el DT habló del mercado de fichajes de cara a las contrataciones para el 2026, tras no poder elegir a todos los jugadores en este 2025 por llegar a mitad de año.

“Voy a participar en el armado del equipo, pero no es fácil, porque salen jugadores y debemos encontrar jugadores dentro del presupuesto del club. Vamos a hacer un análisis para ver a los jugadores que pueden aportar en el club”, cerró Nunes.

Liga de Quito disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras quedar en el segundo lugar.

