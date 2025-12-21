Tiago Nunes: “En un equipo como Liga de Quito, acabar el año sin títulos es difícil”

Liga de Quito quedó vicecampeón de la LigaPro 2025, tras superar a Barcelona SC en la tabla de posiciones, pero el entrenador de los albos, Tiago Nunes, lamentó quedarse sin títulos.

El director técnico brasileño hizo un balance de la temporada, tras llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, final de la Copa Ecuador y segundo lugar de LigaPro.

“Fue una temporada dura y difícil, pero con una sensación muy buena de quedarnos a la puerta de la Libertadores. Sin embargo, tuvimos un bajón que nos dejó en un momento de tensión”, dijo Nunes a Ecuavisa Sports.

No obstante, el brasileño reconoció que “estábamos agotados físicamente y mentalmente", y afirmó que "en un equipo como Liga de Quito, acabar el año sin títulos es difícil”.