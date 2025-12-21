Fútbol Nacional
EN VIVO | Liga de Quito vs. Universidad Católica por el hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre Liga de Quito y la Universidad Católica en el cierre del hexagonal final de la LigaPro 2025.

   
    Liga de Quito jugará ante la Universidad Católica en la LigaPr.( Ecuavisa )
Este domingo 21 de diciembre, por la última fecha del hexagonal final de la LigaPro, Liga de Quito enfrentará a la Universidad Católica en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los albos necesitan ganar y esperar que Barcelona SC empate o pierda ante Independiente del Valle para conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En caso de que Liga empate o caiga ante la Universidad Católica, los albos deberán jugar desde la fase dos de la Copa Libertadores.

Alineaciones confirmadas Liga de Quito vs. Universidad Católica por la LigaPro

