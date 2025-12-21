Fútbol Nacional
21 dic 2025 , 11:39

(VIDEO) Barcelona SC recuerda los goles de Mario Pineida con el club

Barcelona SC publicó una recopilación de goles de Mario Pineida con la camiseta de los toreros.

   
    Barcelona SC hizo una recopilación por los goles de Mario Pineida.( Redes sociales )
Este domingo 21 de diciembre, Barcelona SC tiene una motiva tarde al enfrentar a Independiente del Valle por el hexagonal final de la LigaPro, después del asesinato de Mario Pineida.

El pasado miércoles 17 de diciembre, el jugador de Barcelona SC fue asesinado en los exteriores de una carnicería de Samanes 4, norte de Guayaquil, junto a una mujer.

Ahora, los toreros recuerdan con cariño a Pineida, quien militó nueve temporadas en el cuadro guayaquileño, tras su salida de Independiente del Valle.

Lea más: Las entradas del Barcelona SC vs. Inter Miami de Lionel Messi salen a la venta desde el lunes 22 de diciembre

Barcelona SC recuerda los goles de Mario Pineida

Antes del partido de Barcelona ante los rayados, la cuenta del club recordó los tres goles anotados por Mario Pineida con la camisa amarilla.

El primer tanto del lateral izquierdo con los toreros fue en el empate 1-1 ante la Universidad Católica, en el estadio Olímpico Atahualpa, en el 2016.

Lea más: Barcelona SC convocó a todos los titulares para enfrentar a Independiente del Valle

Luego, en el 2019, durante una goleada 4-1 a Independiente del Valle, Pineida anotó su segundo tanto con los toreros, tras una gran jugada individual.

Finalmente, Mario anotó su último gol con Barcelona SC, en el 2021, en el triunfo 4-0 a The Strongest.

