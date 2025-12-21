(VIDEO) Barcelona SC recuerda los goles de Mario Pineida con el club

Este domingo 21 de diciembre, Barcelona SC tiene una motiva tarde al enfrentar a Independiente del Valle por el hexagonal final de la LigaPro, después del asesinato de Mario Pineida.

El pasado miércoles 17 de diciembre, el jugador de Barcelona SC fue asesinado en los exteriores de una carnicería de Samanes 4, norte de Guayaquil, junto a una mujer.

Ahora, los toreros recuerdan con cariño a Pineida, quien militó nueve temporadas en el cuadro guayaquileño, tras su salida de Independiente del Valle.

