Fútbol Internacional
21 dic 2025 , 09:53

El nuevo tatuaje de Hernán Galíndez en homenaje a Ecuador

Hernán Galíndez se alista para disputar su segundo Mundial de fútbol con la selección de Ecuador, pero antes se hizo un nuevo tatuaje dedicado al país.

   
  • El nuevo tatuaje de Hernán Galíndez en homenaje a Ecuador
    Hernán Galíndez se hizo un tatuaje en referencia a Ecuador.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Hernán Galíndez nació en Rosario, ciudad de Argentina, pero a lo largo de los años decidió convertirse en ecuatoriano y ahora lo dice hasta en su piel.

Este domingo 21 de diciembre, en su cuenta de Instagram, Galíndez mostró su nuevo tatuaje en referencia a Ecuador en su brazo derecho.

“No es solo un tatuaje. Es una decisión. Elegí este escudo, esta tierra y esta gente. Ecuador me dio identidad, propósito y orgullo. Hoy lo llevo en la piel, como llevo estos colores en cada partido”, escribió Galíndez en su publicación.

Lea más: Diogo Bagüí se va gratis de Emelec y firmará con Xolos de México

Ahora, en su piel, Hernán llevará el mapa de Ecuador y acompañado con la latitud 0°, que marca la mitad del mundo, a la altura del bíceps del brazo derecho.

Hernán Galíndez se tatuó el mapa de Ecuador en el bíceps derecho.
Hernán Galíndez se tatuó el mapa de Ecuador en el bíceps derecho. ( Redes sociales )

Después de que La Tri conoció a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, Galíndez prometió hacerse un tatuaje en referencia a Ecuador, si ganaba la cita mundialista, y se adelantó.

Lea más: El emotivo video de despedida de la hija de Mario Pineida, tras la muerte del jugador de Barcelona SC

El arquero de Huracán no solo muestra su cariño por Ecuador fuera de las canchas, sino en el terreno de juego canta el Himno Nacional al inicio de los partidos.

Ahora, Galíndez se alista para disputar el Mundial 2026 con la selección de Ecuador, ante Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
tatuajes
Orgullo
Selección de Ecuador
Hernán Galíndez
Ecuador
Noticias
Recomendadas