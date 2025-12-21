El nuevo tatuaje de Hernán Galíndez en homenaje a Ecuador

Hernán Galíndez nació en Rosario, ciudad de Argentina, pero a lo largo de los años decidió convertirse en ecuatoriano y ahora lo dice hasta en su piel.

Este domingo 21 de diciembre, en su cuenta de Instagram, Galíndez mostró su nuevo tatuaje en referencia a Ecuador en su brazo derecho.

“No es solo un tatuaje. Es una decisión. Elegí este escudo, esta tierra y esta gente. Ecuador me dio identidad, propósito y orgullo. Hoy lo llevo en la piel, como llevo estos colores en cada partido”, escribió Galíndez en su publicación.

Ahora, en su piel, Hernán llevará el mapa de Ecuador y acompañado con la latitud 0°, que marca la mitad del mundo, a la altura del bíceps del brazo derecho.