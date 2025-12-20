Fútbol Nacional
20 dic 2025 , 17:55

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

Este sábado 20 de diciembre se disputó los últimos dos partidos del segundo hexagonal de la LigaPro 2025.

   
    Deportivo Cuenca clasificó a la Copa Sudamericana 2026, tras golear a Emelec.( API )
Este sábado 20 de diciembre se definió la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, además de confirmar los clubes clasificados a la Copa Sudamericana 2026.

La jornada tuvo que empezar el viernes 19 de diciembre con el juego entre El Nacional y Delfín; sin embargo, el partido no se disputó por el descenso administrativo de los puros criollos.

El resto de la jornada se mantuvo igual con los dos partidos de este sábado, en horario unificado, para definir la tabla de posiciones y tuvo sorpresas.

El duelo entre Aucas y Macará ya contaba con bastante expectativa, pues el equipo oriental necesitaba ganar, pero tuvo un sorprendente resultado.

El equipo oriental perdió 0-2 ante el cuadro ambateño y se quedó fuera de los dos primeros puestos del hexagonal por el triunfo del Deportivo Cuenca.

Macará venció 0-2 al Aucas para dejarlo sin Copa Sudamericana 2026.
Macará venció 0-2 al Aucas para dejarlo sin Copa Sudamericana 2026. ( API )

Los morlacos tenían que ganar y dependían de que Aucas no haga lo mismo, y ocurrió. El Deportivo Cuenca goleó 4-0 a Emelec, por lo que quedó segundo y clasificó a la Copa Sudamericana.

Es decir, Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca serán los representantes de Ecuador en la Copa Sudamericana

Macará quedó líder con 60 puntos; segundo, Deportivo Cuenca con 59; tercero, Aucas, 58; cuarto, Emelec con 55; quinto, Delfín con 39; sexto, El Nacional con 36.

