EN VIVO | Aucas vs. Macará por el cierre del segundo hexagonal de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre Aucas vs. Macará por la última fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Aucas enfrentará al Macará por el segundo hexagonal de la LigaPro.( Ecuavisa )
Este sábado 20 de diciembre, la última jornada del segundo hexagonal de la LigaPro, empieza fuerte con el duelo entre Aucas y Macará para definir el cupo a la Copa Sudamericana.

El cuadro ambateño ya tiene asegurada su participación en el torneo internacional, pero dependiendo de su ubicación conocerá su rival.

Por su lado, el Aucas depende de sí mismo, pues un triunfo puede garantizar su pase; sin embargo, si el equipo oriental pierde y Emelec vence al Deportivo Cuenca, el equipo quiteño igual avanzará.

Alineaciones confirmadas del Aucas vs. Macará para la LigaPro

EN VIVO | Aucas vs. Macará por el cierre del segundo hexagonal de la LigaPro

